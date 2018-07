Te derretirá el corazón: esta rata le muestra a su dueña su tesoro más preciado

A muchas personas no les agrada la presencia de las ratas. No obstante, estos animales son uno de los más inteligentes del mundo y también destacan por ser muy sociables, pero no solo entre ellas, sino también con los humanos en los que confían. Cuando encuentran un compañero/a, lo más probable es que no se separen de él o ella y, si por alguna circunstancia deben hacerlo (porque uno de los dos ha fallecido, por ejemplo), se hunden en la tristeza. Aunque nuestro oído no puede escucharlos, las ratas se comunican constantemente entre ellas mediante pequeños gritos. Sin embargo, para interactuar con nosotros utilizan otros métodos. Y si no sabes de qué te estamos hablando, con este vídeo de una rata enseñándole algo muy especial a su dueña te convencerás de que son adorables:

Bonito e inesperado, ¿a ti también te ha sorprendido?