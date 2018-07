Se derrumbó llorando porque su familia le regaló este cachorro y tu llorarás también cuando descubras el motivo

James Xureb, de Ontario, acababa de perder a dos de sus adorados perros, Nemo y Lucy, por una insuficiencia cardíaca congestiva y vejez. Su marcha fue devastadora para toda la familia, pero especialmente para este hombre, que los consideraba casi como hijos. Liopardo | Liopardo Con motivo de su cumpleaños, su hija Jaleen y su familia decidieron regalarle un cachorro nuevo. "Honestamente, no sabíamos qué esperar. La pérdida de nuestros dos perros fue devastadora para él y no estábamos del todo seguros de si estaba preparado o no", dijo Jaleen a ABC News.

"Hola, mi nombre es Lumo. Soy un Bichón macho. No, no soy Nemo, jamás podría ser Lucy. Mi madre me trajo para traer un poco de felicidad en tu vida. Así que a medida que vayamos caminando juntos en esta vida, iremos construyendo recuerdos maravillosos y recordemos los bonitos momentos vividos con Nemo y Lucy. Con amor, Lumo". Liopardo | Liopardo