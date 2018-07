Roux, la gata de dos patas que camina como un conejo

El nuevo exito en Instagram es una gatita llamada Roux que ha conquistado más de 60.000 corazones en apenas un mes. No tiene desarrolladas sus patas delanteras y camina erguida de forma muy parecida a un conejo. Adorable, inspiradora y astuta como ella sola, esta preciosa gata adoptada lleva una vida completamente normal, a pesar de su peculiaridad. Roux nació con una deformidad congénita por la cual no tiene desarrolladas sus dos patas delanteras.

Jackie Deak Akey, la persona que la rescató de una protectora en Nueva Orleans, contó a MeowBox cómo su deformidad no ha impedido a Roux el hecho de caminar. Si bien está claro que no puede hacerlo como un gato común, esta gatita de un año se desplaza dando saltitos como si fuera un conejo y se mantiene de pie con los muñones delanteros, como harían los canguros con sus apéndices. Su actividad diaria no se limita a caminar, ni mucho menos. Roux, como todo gato joven, también gusta de correr y perseguir sonidos. Su curiosidad puede más que sus aparentes limitaciones y vídeos como éste se puede ver cómo lo hace para moverse así de rápido.

Probablemente, Roux necesite, en un futuro, de unas prótesis delanteras cuando sea un poco más mayor por prevenir problemas de espalda. Aunque de momento, esta pequeña celebridad de Instagram disfruta de los juegos, los vídeos y de la salud de la que goza sin preocupaciones. https://instagram.com/lilbunnysueroux/ Liopardo / Agencias