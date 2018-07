Rescató a una bebé ganso hace dos años y ahora no consigue dejarla en libertad porque ella no quiere irse

Cuando Mike Jivanjee rescató una pequeña ganso de ahogarse en el Lago Oswefgo de Oregon no sabía que había ganado una compañera para siempre. Jivanjee llamó a la pequeña ganso Kyle y se la llevó a casa para cuidarla. Liopardo | Liopardo El plan original de Jivanjee era devolverla a la naturaleza y soltarla una vez se hubiera recuperado pero nunca consiguió hacerlo y no fue por falta de ganas. Liopardo | Liopardo No es que Jivanjee no quisiera a la pequeña Kyle es que pensaba que el ganso estaría mejor si era libre y vivía en su hábitat natural. "He intentado deshacerme de ella. He conducido varias millas y la he soltado en medio del campo pero cuando vuelvo a casa ella ha llegado antes que ello por lo que no hay mucho que pueda hacer", asegura Jivanjee. Liopardo | Liopardo Al parecer la ganso se vuelve defensiva y celosa cuando alguna chica se acerca a Jivanjee "Cuando hay chicas cerca mio ella las siente como una amenaza y se lo hace ver. Es lo suficientemente inteligente como para saber quién es una amenaza y quien no".

Liopardo | Liopardo

Con el paso del tiempo Jivanjee ha aceptado que Kyle se quede viviendo con él y ya la considera su mascota para siempre. Liopardo | Liopardo Puedes seguir sus viajes y aventuras en Instagram donde acumulan 60.000 seguidores.