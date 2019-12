Hay algunas historias que te llegan corazón, la de este conejo que fue encontrado abandonado en una caja al borde de la carretera es una de ellas.

Y si eso no fuera lo suficientemente triste el conejo fue abandonado con su oso de peluche favorito por la que había sido su familia hasta entonces.

La buena noticia es que tanto el conejito, al que llamado Nigel, como su peluche han sido rescatados por la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) que opera en el Reino Unido.

Representantes de RSPCA llegaron a Turnham Road en Lewisham, en el sudeste de Londres, después de que una persona informara sobre el animal abandonado.

Nigel goza de buena salud, no está enfermo y no tiene lesiones. Tanto él como su peluche se encuentran bien en un refugio para animales abandonados y esperando encontrar una familia que lo quiera de verdad.

