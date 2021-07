Rescata a un perro maltratado que estaba a punto de morir y lo cuida hasta que se recupera totalmente

Cuando Abigail Corañez, de 28 años, encontró a Norkis, un perro de raza mixta de ocho años, vivía en una jaula, horriblemente abandonado, enfermo y hambriento.

El dueño de Norkis en ese momento rara vez lo alimentaba y había permitido que la sarna se extendiera por todo su cuerpo, dejándolo con poco más que unos pocos parches de pelo.

Abigail vio al lamentable cachorro en mayo de 2021 e inmediatamente le preguntó a su dueña si podía llevárselo y cuidarlo.

El dueño estuvo de acuerdo, por lo que Abigail recogió al cachorro esquelético y asustado y lo llevó a su casa.

"Su dueño tenía curiosidad por saber por qué yo quería el perro, dijo que iba a morir pronto", dijo Abigail, una minorista de ropa de Pampanga en Filipinas.

En los videos y fotos de los primeros días de la adopción de Norkis, se lo puede ver gateando débilmente y aceptando dócilmente la comida, ahora tiene un abrigo de piel completo y una sonrisa feliz.

"Mi pareja y yo hemos estado rescatando perros callejeros durante unos cinco años", dijo Abigail, quien actualmente cuida a 12 perros y más de 40 gatos.

"El día del rescate de Norkis, lo aislé en una pequeña casa al lado de mi casa porque no estaba seguro de cómo reaccionaría ante nuestros otros perros".

"Estaba un poco nervioso por cuidar de él. Fui al veterinario y le pregunté qué medicamento darle y compré un champú médico".

"Estuvo aislado durante casi un mes y lo alimenté cinco veces al día con algo de comida seca y le di vitaminas.En ese momento tenía sarna y desnutrición severa”.

Si bien Norkis tardó algún tiempo en acercarse a Abigail, el cachorro enfermo se suavizó una vez que se dio cuenta de que ella estaba allí para cuidarlo.

"Al principio me tenía miedo, pero solo porque lo habían descuidado tanto, estaba tan flaco y débil. Después de que comencé a darle comida, me dio la bienvenida y no me ladró", aseguró Abigail.

Norkis es ahora tan feliz y cariñoso como un cachorro, y le encanta jugar con la manada de alegres perros rescatados de Abigail.

"Se ha adaptado muy rápido. Se lleva bien con mis otros perros ahora que lo dejé salir de esa pequeña casa. Todavía está tomando algunos medicamentos, pero está mucho más feliz y saludable", sentenció.

VER MÁS: ¡Rescatado en Bali!