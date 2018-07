Reggie, el perro que corre a por su helado

En la ciudad británica de Cardiff el cliente más fiel de un heladero es Reggie, un adorable perro que no puede evitar correr hacia el camión para conseguir su ansiado helado, eso sí, con muy buenos modales. Este perro de tres años de edad, ha sido grabado en vídeo por su dueño, Ryan Thomas. Ante la llegada del heladero, Reggie corre hacia el camión y se coloca en la cola frente a la ventanilla junto a otros dos niños para esperar su turno para coger su helado y disfrutarlo.

"Ha habido veces que he escuchado el sonido del camión y no he podido encontrar a Reggie, pero siempre sé donde está", aseguró su dueño Thomas al Daily Express.