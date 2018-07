Quimera, la gata con dos caras completamente distintas

Incluso al que no sea amante de los gatos, estale robará el corazón. Su particular belleza deja cautivado a todo el mundo, y es que la gata tiene dos caras completamente diferentes. No se trata de photoshop o cualquier otra ilusión óptica, lo que estamos viendo es completamente real. Esta gata presenta doble cara con motivo de unaconocida como quimerismo o mosaico genético. Este trastorno hace que un ser vivo presente dos células diferentes, cada una con su constitución genética correspondiente. El resultado sería la peculiar belleza de este animal. La mitad de la cara la tiene con pelo marrón y una tonalidad miel en los ojos, mientras que la otra mitad es de pelo completamente negro y los ojos azules intensos. Por supuesto, la gata argentina dispone ya de una cuenta propia en Instagram , donde ya tiene más de 40 mil seguidores.