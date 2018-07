Al parecer Dew es una celebridad local conocido por ir a su bola por la ciudad conociendo gente nueva durante el día. Al llegar la noche, Dew siempre vuelve a la granja donde vive con su familia, que ha aprendido a adaptarse a su espíritu libre y aventurero. Liopardo | Liopardo Wilson miró a Dew a los ojos y enseguida supo que se encontraba en perfecto estado. "Le acaricié e incluso le abracé. Me pringó un poco la ropa debido a la lluvia pero mereció la pena", contó Wilson a The Dodo. Liopardo | Liopardo

Tyler Wilson es un joven de Kentucky que un día fue a repostar gasolina cerca de su casa y se encontró con un perro al que llevaba mucho tiempo viendo rondar la zona. Preocupado por si el perro se había perdido o necesitaba ayuda, decidió acercarse a él. Liopardo | Liopardo El perro tenía placa por lo que pensó que así encontraría a sus dueños pero se llevó una sorpresa al leerla. La placa decía así: "Mi nombre es Dew. No estoy perdido. Me gusta ir por ahí. Dime que me vaya a casa". Liopardo | Liopardo