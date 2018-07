¿Qué significa que un perro lleve un lazo amarillo por la calle?

Si ves un perro por la calle puedes sentir la necesidad de hacerle un gesto o una caricia ¿Qué puede salir mal si el perro va con su dueño y está sujeto con una correa? Liopardo | Liopardo Lo normal es que no pase nada malo, a los perros les encanta que les rasquen y acaricien, aunque no ha todos. Liopardo | Liopardo Los perros deben ser tratados con cuidado y respeto, pero si ves a uno que lleva un lazo, bufanda o pañuelo amarillo en su cuello o correa, significa que no debes acercarte. Liopardo | Liopardo Esto no quiere decir que el perro sea violento o que sus intenciones sean malas. Esta prenda amarilla indica que el perro necesita su espacio y que acercarse mucho a él sin que te conozca puede provocar en el animal que actué de manera defensiva. Liopardo | Liopardo Este símbolo puede indicar que el perro no se lleva bien con los niños, con otros perros, tiene problemas de ansiedad o se excita demasiado. Incluso puede querer decir que es un perro que ha sido maltratado y que puede responder violentamente si se siente amenazado. Liopardo | Liopardo Esta moda empezó en Estados Unidos donde la gente de The Yellow Dog Project busca educar a la gente sobre como acercarse a los perros y concienciar sobre los llamados “DINOS”, Dogs In Need Of Space (perros que necesitan su espacio).