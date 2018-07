¿Qué pasa si intentas abrazar a un perro callejero?

perroscalletailandia | Liopardo

Los perros callejeros no tienen una vida fácil, sobreviven medio de junglas de asfalto al tráfico y a la intemperie. Además son muchos los que enfrentan agresiones diarias o malos tratos. Panu M, un youtuber tailandés, quiso cambiar la vida de esos perros, al menos por un momento, en un experimento que llevó a cabo y que ha logrado emocionar a millones de personas en todo el mundo. 'The First Hug' (El Primer Abrazo), es el proyecto que creó para concienciar sobre el maltrato animal. En él, el joven recorre las calles de Tailandia en busca de perros callejeros para mostrarles un poco de amor y amabilidad con un abrazo. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=vufK6Xh0D6I Panu se informó, previamente, sobre el lenguaje corporal que cualquier persona debería saber y adoptar antes de establecer un primer contacto con un perro callejero. Aprendió a saber interpretar sus ladridos, el movimiento de sus colas y su postura, y, finalmente, les dio un abrazo a cada uno de ellos.

