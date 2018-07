¿Por qué más de 100 millones de personas han visto este vídeo de un gallo?

Por muy raro que parezca este vídeo protagonizado por un gallo ha superado los 100 millones de reproducciones en Facebook. El motivo es sencillo, nadie se cree que pueda existir un gallo con ese tamaño.

El vídeo se viralizó después de que la página de Facebook The Press Of The World lo publicará. Se trata de un original de Firim Sejfijaj quien grabo a este gigante gallo de la raza Brahma llamado Merakli. Al parecer los gallos de esta raza pueden llegar a medir 80 centímetros y pesar cerca de 8 kilos.