¿Por qué los pepinos son el enemigo numero uno de los gatos?

Los pepinos son una planta anual de la familia de las cucurbitáceas que se usa en ensaladas, es la base para sopas y se come en numerosas formas. Es además muy usado en cosmética por sus propiedades hidratanes y sus vitaminas. Además y por razones que no se conocen del todo es el enemigo número uno de los gatos. Los pepinos, objetos aparentemente inofensivos, son kriptonita para los gatos. Si colocas un pepino cerca de un gato lo más normal es que cuando lo vea salté o salga corriendo. Un fenómeno que hemos descubierto en las YouTube y las redes sociales donde los dueños de felinos han compartido cientos de vídeos caseros en los que gatos se enfrentan a pepinos. Para que no tengáis que ver todos esos vídeos el usuario MrFunnyMals ha recopilado varios de esos clips en un apenas dos minutos desternillantes.

El motivo de tal pánico es del todo desconocido. Algunos dueños creen que se debe a la textura del pepino, otros a la forma que les podría recordar al de una serpiente, otros mantienen la hipótesis de que es el factor sorpresa mientras comen el que les produce el sobresalto. FUENTE: Europa Press