El perro de una recluta del ejército estaba tan sorprendido de verla cuando regresó tras tres años de entrenamiento que no sabía quién era, hasta que se acercó y saltó a sus brazos con alegría.

Janna Berger, de 20 años, dejó a Murphy en la casa de sus padres en Salem, Ohio, mientras completaba diez semanas de entrenamiento básico del ejército y meses de entrenamiento avanzado. Cuando le dieron permiso para visitar su casa, su perro no sabía quién era.

Saludó a su mascota con su uniforme militar, lo que quizás aumentó la confusión del perro. El padre de Janna sugiere que se quite el sombrero para que Murphy pueda verla mejor "Cuando él no me reconoció al principio, estaba tan desconsolada", dijo ella.

Cuando Berger se arrodilló para el momento de la reunión, gritó el nombre de Murphy, pero en un principió este no la reconoció hasta que se dio cuenta de que era ella y la cubrió de cariños.

Janna Berger y Murphy habían estado viviendo juntos durante tres años hasta que ella se fue al ejercito. El vídeo de este emotivo encuentro fue grabado en 2017 pero ha visto la luz ahora que es cuando se ha vuelto viral.

