Perro que fue abandonado en una gasolinera consigue un trabajo y un hogar para siempre

Un perro de nombre Negao fue abandonado por su dueño en una gasolinera en Brasil y si bien su suerte parecía que sería la misma de otros perros callejeros, tuvo la suerte que los nuevos dueños del local no solo decidieron adoptarlo sino que también ¡le dieron trabajo! Sabrina Plannerer y su pareja compraron la estación de servicio ubicada en Mogi das Cruzes y cuando se percataron que Negao no abandonaba las instalaciones, en vez de espantarlo decidieron adoptarlo. "Lo adoptamos de inmediato y le dimos el cuidado de todos los animales necesitan. Lo llevamos al veterinario para recibir vacunarlo y desparasitarlo. Le compramos comida y una correa para llevarlo de paseo", dijo Sabrina a la página The Dodo. Negao además ha conseguido "trabajo" y una credencial así lo demuestra. Pese al ajetreo en la estación de servicio que funciona las 24 horas del día, el can parece estar contento con su estadía en el lugar y los "clientes lo aman", aseguró su dueña.