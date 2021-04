Un perro abandonado que parecía una piedra es rescatado y vive una transformación increíble

Cuando Grinch llegó por primera vez a un refugio en el sur de Texas a finales de 2020, parecía más una piedra tallada que un perro. No tenía pelo y tenía la piel gris y costrosa.

El personal del refugio sabía que necesitaría cuidados especiales si iba a sobrevivir, por lo que llamaron a Rescue Dogs Rock NYC en busca de ayuda.

"Se veía tan triste y estaba en una condición tan deplorable que obviamente acordamos hacernos cargo de el", dijo a The Dodo Randie Semel, voluntario de Rescue Dogs Rock NYC y líder del equipo de Texas. "No solo no pudimos decir qué tipo de perro era, sino que claramente había estado sufriendo durante bastante tiempo".

Grinch fue trasladado a un veterinario local donde podría comenzar el tratamiento para las afecciones de su piel y otras enfermedades, así como alcanzar un peso saludable. Grinch respondió bien al tratamiento y, más de un mes después, viajó al noreste para ser colocado en un hogar de acogida.

Recuperación total en cinco meses

Trabajando con su madre adoptiva, Grinch aprendió a confiar en las personas y poco a poco su cabello volvió a crecer. Comenzó a sentirse más seguro y, finalmente, incluso juguetón.

"Ha prosperado absolutamente en su hogar de acogida y le encanta jugar a la pelota", dijo Semel. "Se ve totalmente recuperado y le encanta correr y jugar".

Solo cinco meses después de su rescate, Grinch se ha transformado por completo en una hermosa y esponjosa mezcla de pastor con Malinois, y su personalidad también ha cambiado.

Grinch fue colocado recientemente con una nueva familia de acogida que espera adoptarlo y darle un hogar lleno de amor.

