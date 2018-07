Monty, el gatito con síndrome de down querido por todo el mundo

La historia de Monty es una mezcla de pequeñas dosis de tristeza y de alegría. Todo comenzó en Dinamarca, cuando una pareja, Mikala Klein y Michael Bjorn, decidieron sumar a la familia un nuevo miembro. Ambos acudieron al refugio más próximo en busca de un felino. Allí, el destino les puso a Monty en el camino, un gatito un tanto especial. Liopardo | Liopardo Monty, llevaba en el refugio varios años, pero no había conseguido que ninguna familia se lo llevará a casa. Nadie había querido adoptarlo. Probablemente por su peculiar aspecto, tan diferente al resto de gatitos. En cambio, para Klein y Bjorn esto no supuso un impedimento. Liopardo | Liopardo Pronto conectaron, y entre ellos se creó un vínculo especial desde el primer momento. Fue amor a primera vista. “Era como si él nos hubiese elegido y nosotros a él” dijo BjornPero, cuando llegaron a casa descubrieron que Monty era mucho más especial de lo que creían. El primer síntoma fue que no controlaba sus ganas de hacer pís mientras dormía.

Bastante preocupados lo llevaron al veterinario, y este les comentó que no era tan raro este problema, ya que a los gatos mayores les solía suceder. Sin embargo, Monty todavía era demasiado joven para que estas cosas le pasaran. La pareja pensó que la mejor solución, era llevarlo a otro hogar donde pudiera vivir más feliz. En su casa habían más felinos deambulando, y creyeron que si vivía solo le iría mucho mejor. Encontraron una nueva casa para él, pero cuando iban a dejarlo con su nueva familia, la pareja se puso tan triste que tuvo que dar marcha atrás, y llevarlo de vuelta a casa.

