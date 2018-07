La razón por la que este oso camina a dos patas te sorprenderá

Este oso negro ha causado una gran sensación entre los usuarios de las redes sociales al aparecer caminando como si fuese un humano por un barrio de New Jersey, EEUU. Sin embargo, a pesar de que pueda parecer una escena divertida, la verdadera razón por la que este animal anda así no es tan graciosa. Este oso llamado Pedal tiene un problema. Al animal le falta una de las patas delanteras y tiene la otra herida. Por ello, le resulta imposible andar a cuatro patas y lo hace como si se tratase de un humano. Muchas personas creen que deberían llevar a este oso a un centro. Sin embargo, las autoridades se niegan a capturarlo y aseguran que el animal está muchísimo mejor en su hábitat natural. Solamente en caso de que su salud empeore será trasladado. Liopardo | Liopardo Pedal se pasea por un barrio de New Jersey, EEUU, andando como si fuese un humano. Liopardo | Liopardo Puedes ver las impactantes imágenes en el siguiente vídeo: