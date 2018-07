La policía quiere matar a este perro. El ridículo motivo te cabreará

Publicó una foto en Facebook con su perro recién adoptado sin saber las consecuencias. La policía se presentó en su casa y le dijo que el perro era un pitbull, que estaban prohibidos en el municipio de Waterford y que tenía que llevarse el perro a otro sitio o seria sacrificado. Esta es la increíble historia de Dan Tillery y su adorable perro Diggy. Tillery asegura que puede probar que Diggy es en realidad un Bulldog Americano y evitar asi que sea sacrificado, según explica el New York Post

Dan explicó en una entrevista al periódico The New York Post que un agente le dijo: "Sabes, realmente no necesitamos mucho más, pienso que ese perro es un pitbull. Tienes tres días para ponerlo fuera de tu casa". Es terrible que se haya decretado una ley así contra los perros de raza Pitbull en este municipio de Michigan, pero el hecho de que Diggy no sea un Pitbull hace que esto sea más ridículo. Dan ha realizado todo el papeleo para demostrar que Diggy no es un Pitbull y un veterinario del municipio ha clasificado al perro como un Bulldog Americano, pero todavía está pendiente de la decisión de la policía.