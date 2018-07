La perrita Tillie pasa una semana cuidando a su amiga Phoebe, que estaba atrapada

son dos perritos que salieron a dar un paseo por Vashon Island, Washington, el pasado domingo, y no regresaron. Ante esto, su dueño comenzó a preocuparse, ya que ese comportamiento no era normal en ellos, siempre volvían. Así que empezó a buscarles y a preguntar a los vecinos, por si alguien había visto algo o podía ayudarle. Finalmente se puso en contacto con una Protectora de animales y pusieron carteles por todas partes. Liopardo | Liopardo Unalertó de que había visto a Tillie merodeando por su propiedad, y rápidamente llamó al dueño para ir a buscarle. Le encontraron al lado de un agujero, pero no se movía. Uno de los voluntarios relató: “Tillie me vio, pero no vino corriendo ". "Ella sólo se quedó cerca del borde del agujero, acercando la cabeza al borde lo más cerca que podía”, dijo el dueño. Liopardo | Liopardo Corrieron hasta allí sin saber qué ocurría, y al llegar se dieron cuenta de que Phoebe estaba allí abajo. Tillie se había quedado quieta durante días, esperando a que alguien fuera a ayudarles. Por suerte, ambas perritas. Consiguieron evitar la deshidratación gracias al agua de lluvia, y hoy ya se encuentran en casa.