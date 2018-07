La increíble transformación de Frodo, un perro abandonado al borde de la muerte, será lo más bonito que veras hoy

A este pequeño le llamaron Frodo y fue encontrado abandonado en Croacia. Un cachorro muerto de hambre, enfermo y al borde de la muerte. Por suerte la rescatadora de animales Klaudija Sigurnak se hizo cargo de él. “No podía creer que fuera realmente un perro. Estaba lleno de moscas, con el ojo infectado y desnutrido”, ha explicado a The Dodo . No pudieron salvar su ojo derecho pero Frodo demostró ser todo un luchador y su cambió en ocho meses no puede ser más espectacular. Finalmente fue adoptado por Marko Duspara y su mujer. Esperamos que tenga una larga y feliz vida con ellos en Zagreb.