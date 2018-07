La increíble reacción de un erizo cuando le dan un masaje

Parece que tener un perro, un gato, una tortura o un hámster ya no está de moda. El mundo de las mascotas está cambiando, y los animales exóticos o por lo menos "poco corrientes", son lo que se lleva. Si has pensado alguna vez tener un erizo, seguro que habrás oído que son ariscos y nocturnos, por lo que dan poco juego. Pues hemos encontrado la excepción que confirma la regla. Este pequeño erizo disfruta del masaje que le dan, se va relajando poco a poco y estira las patitas mientras cierra los ojos. No sé si te comprarás un erizo algún día, pero tengo claro que después de ver el vídeo, sólo pensarás en disfrutar igual de un masaje como el suyo. ¿O no?

