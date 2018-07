La increíble historia del hombre que alimenta a 80 perros callejeros en Tailandia a diario

Después de pasar unas vacaciones en Tailandia este hombre quiso dar un giro a su vida y decidió irse a vivir a este país en el que lleva ya 15 años. Michael Baines además de trabajar como chef de un restaurante, cuida de 80 perros callejeros a diario. Para ello debe hacer 17 paradas en distintos lugares. Todo empezó cuando un día ayudó a una perrita herida que acababa de ser madre. El animal se acercó hasta su trabajo en busca de comida y él no dudo en ayudarla. Esta perra volvía todos los días a por alimentos hasta que finalmente Baines convenció a un amigo para que la adoptase. A partir de ese momento, decidió ayudar a todos los perros callejeros que lo necesitasen con alimentos y buscándoles una familia que les adopte. Actualmente, a parte de los 80 animales que cuida, tiene otros nueve perros en casa que rescató de la calle. Además, con el objetivo de ayudar al máximo número de perros posibles Michael decidió fundar la asociación The Man That Rescues Dogs Liopardo | Liopardo Este hombre dedica parte de su vida a cuidar de 80 perros callejeros en Tailandia. Liopardo | Liopardo Michael Baines esta muy concienciado con el tema del abandono de animales. Liopardo | Liopardo Con el objetivo de ayudar al máximo número de perros, Michael fundó la asociación The Man That Rescues Dogs. Liopardo | Liopardo Aquí puedes ver un vídeo que muestra cómo Michael Baines cuida de todos estos animales.