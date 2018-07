La increíble historia de amor y sexo entre un canguro y un cerdo

El reino animal no deja de sorprendernos y esta es una de las noticias más increíbles que hemos publicado en Liopardo. Un canguro y un cerdo fueron fotografiados manteniendo relaciones sexuales en un prado de Alice Springs, en Australia. Liopardo | Liopardo Esta impactante escena fue capturada por la cámara de un estudiante llamado Ryan Frazer durante un viaje de investigación. En cuanto lo vio Ryan no dudó en sacar la cámara para fotografiar el momento. Liopardo | Liopardo Según contó el joven y como se puede ver en las fotos, primero el canguro fue el que se puso encima y luego fue el cerdo. Por si esto no fuera poco la escena que duró unos 10 minutos estaba siendo observada con interés por un grupo de gansos. Liopardo | Liopardo Greg Dick, un granjero de la zona y el dueño del cerdo, ha asegurado a NT NEWS que lleva tiempo intentando romper a la pareja y que llevan más de un año de relación. "Intente llevarme al cerdo lejos el otro día y el canguro casi derriba la valla. Están enamorados", explico Dick Liopardo | Liopardo