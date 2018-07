La historia de Rubio, el perro que espero 6 meses en la puerta de un hotel a que una azafata lo adoptara

Rubio es un perro que vagabundeaba por las calles de Buenos Aires. Un día de forma inesperada acabo en el aeropuerto de la ciudad. Lo que no sabía era que el destino le había llevado al sitio correcto. Allí conoció al que se convirtió en el amor de la vida de este perro, y del que ya no se ha podido separar nunca más.

Normalmente la gente no suele acercarse a los perros vagabundos, pero aun así Olivia Sievers decidió mostrarle algo de cariño. Probablemente ante este acto no usual y que haría tanto tiempo que el can no sentía, decidió seguirla a todos los sitios. Olivia intentó evitarlo pero finalmente la siguió hasta el hotel. La protagonista es azafata de vuelo por lo que no vive realmente en Argentina. Tuvo que marcharse y cuando volvió otra vez a Buenos Aires, Rubio, que es como lo ha bautizado ella, estaba en el mismo sitio donde se conocieron por primera vez. Finalmente la azafata decidió adoptarlo y llevárselo a su ciudad de origen en Alemania.

