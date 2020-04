Durante estos días de confinamiento muchos buscan algo con que entretenerse. Desde una nueva creatividad, a hacer deportes, nuevas actividades, pasar tiempo con los tuyos o cuidar a tus animales.

Este último precisamente es lo que está haciendo Cassandra con el Sr. Bigglesworth, su curioso y adorable conejo rosa sin pelo.

Este particular conejo ha llamado la atención de Instagram no solo por su apariencia sino por sus maneras cariñosas.

Cassandra lo adoptó en cuanto vio un anuncio en Facebook de un cuidador de conejos que lo regalaba ya que los conejos sin pelo no se vendían.

Durante bastante tiempo estuvo preocupada investigando si se encontraba en buen estado de salud y varias son las experiencias que le llegaron de todo el mundo. Desde la muerte prematura a los cuatro meses hasta la total normalidad en la vida diaria.

Por suerte, el Sr.Bigglesworth se encuentra en plena forma y no para de dar buenos ratos a su dueña. Vive en Australia con Cassandra donde desarrolla su también curiosa forma de ser.

"Tiene una personalidad descarada y es muy travieso", admitió Cassandra en una entrevista con Bored Panda. "Él conoce la palabra ‘no’ y si lo veo haciendo algo malo le grito ‘no’ y se me acerca, pisa fuerte y toca el claxon. Me hace esto varias veces y me hace reír. Es como si me estuviera gritando por regañarlo", ha admitido.

