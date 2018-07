La esperanzadora historia de cómo un perro de refugio salvó la vida a su dueño

Eric O'Grey pesaba 136 kilos, había sido diagnosticado con obesidad mórbida, con colesterol alto, presión arterial alta y diabetes tipo II. Además su médico le dijo que quedaban 5 años de vida a no ser que hiciera algo para cambiar la situación, fue entonces cuando conoció a Peety. Un animal rescatado de Humane Society of Silicon Valley, una protectora de animales de Seattle. Peety también tenía sobrepeso lo que hizo que ambos se hicieran mejores amigos desde el primer momento. Desde que adopto a Peety la vida de Eric cambió por completo. Empezó a caminar a diario, a comer de forma más saludable y al cabo de un año había perdido cerca de 63 kilos. La diabetes tipo II había desaparecido e incluso Peety había conseguido perder 11 kilos.

"Todos los días le doy las gracias a Peety por levantarme queriendo ser mejor persona. Peety me transformó en otra persona completamente distinta y a día de hoy me pregunto quién rescató a quién aquel día. Quiero decir, ¿le rescaté yo o él me rescató a mi?", explica Eric. El emotivo vídeo que recoge su historia está arrasando en Facebook donde ya lo han visto más de 20 millones de personas.