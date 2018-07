La divertida reacción de un pingüino que tiene miedo al agua

La imagen no puede ser más graciosa: Este divertido pingüino es el único del grupo que parece tener miedo a las olas y, en general, a que el agua roce sus patitas. No es de extrañar que el vídeo contara las visitas por miles sólo unas horas después de ser colgado. Su divertida reacción al ser alcanzado por el agua ha conquitado a los usuarios de las redes sociales. La imagen ha sido captada en las Islas Malvinas. Al parecer, determinadas especies tardan un poco más de tiempo en adaptarse a las condiciones de su entorno, y este bebé pingüino Gentoo no termina de asimilar bien el frío.