La cerdita Tuna besa sin cesar a su perruno amigo Jack

Tuna es un cerdo de 8 meses que ha hecho un nuevo amigo. Jack es un perro de 3 años al que da besos constantemente. Ambos fueron abandonados por sus dueños el pasado junio, y desde entonces son inseparables.es la responsable del refugio en el que se encuentran, y ha afirmado para la revista the Humane Society of North Texas que "a Tuna le encanta su novio y le da besitos de cerdo". "Tuna ha estado con Jack desde que era muy joven así que, como se puede imaginar, ella está muy apegada a él", consefó Hanson. "Jack es un poco más independiente que Tuna, pero es obvio que ella es su mejor amiga." Ahora, los dos buscan un nuevo hogar pero, por supuesto, no pueden estar separados pese a lo difícil que va a ser encontrar un lugar en el que los dos animales puedan convivir perfectamente. Por eso, "decidimos que la mejor opción era alojarlos en nuestra área de especies exóticas, que estaba vacío en ese momento y cuenta con grandes perreras diseñados para los tigres y los osos de la casa", contó Hanson. Sí, en efecto, en el refugio a veces tienen tigres. "En realidad, hay másen cautividad en Texas que salvajes en todo el mundo, y esto ha sido objeto de un gran debate en nuestro estado en los últimos cuatro años", dice Hanson . Los trabajadores del refugio se han encariñado con Tuna y Jack, y confiesan que les va a ser difícil separarse de ellos. Aún así, siguen buscando un hogar para esta pareja tan especial.

