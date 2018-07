La cabra con ansiedad que sólo se calma disfrazada de pato

Polly es una cabra de 6 meses que padece serios problemas médicos. Está ciega y tiene problemas neurológicos que afectan a su capacidad para alimentarse, por lo que su peso está muy por debajo de lo que correspondería para su edad. Por si todo esto fuera poco, Polly sufre encima ansiedad por separación. Liopardo | Liopardo Por fortuna, la pequeña Polly se encuentra a salvo y bajo los cuidados del centro de rescate Goats of Anarchy, en New Jersey, donde Leanne Lauricella, su fundadora, se encarga especialmente de ella. Liopardo | Liopardo Si Polly no la localiza o si hay mucha gente alrededor le entra la ansiedad y empieza a mostrar comportamientos extraños como lamer la esquina de una pared o correr por toda la casa llorando sin consuelo. Liopardo | Liopardo Por suerte, una casualidad llevó a Leanne a descubrir una forma curiosa de calmarla. Encontró en una tienda un disfraz de pato para niños y decidió comprárselo a Polly. Fue ponérselo y comprobar cómo la cabra se relajaba hasta el punto de cerrar los ojos. El disfraz proporciona a Polly una sensación de seguridad que logra relajarla por completo. Liopardo | Liopardo Ahora Polly sólo se encuontra cómoda y relajada si lleva el disfraz puesto o si su amiga Pocket está cerca para jugar con ella.