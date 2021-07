Un joven se corta el dedo con una sierra eléctrica y lo encuentra 6 meses después

Hace seis meses, un usuario de Reddit, de identidad desconocida, perdió el dedo de su mano izquierda tras sufrir un accidente con una sierra eléctrica. El meñique, concretamente.

Hace unos días, el usuario "chrisxsirois", publicaba en la red social una imagen impactante: la fotografía del dedo perdido, hallado casi medio años después. Como es evidente, el miembro no fue encontrado en su mejor momento, y en la fotografía publicada en Reddit se muestra el meñique en gran estado de deterioro.

El suceso se volvió viral, y los miembros de la comunidad no tardaron en hacer bromas del encuentro y en compartir experiencias similares:"Mi compañero de trabajo se cortó un poco el pulgar en una cortadora de carne, hace unas semanas. Aún no lo hemos encontrado", o "a mi hermano también le pasó que perdió un dedo arreglando el coche y, tres semanas después, lo encontró. No hace falta decir que saltó asustado", son algunas de las anécdotas que comentaron en la publicación, acompañadas de bromas como: "sumérgelo en agua, como esos dinosaurios esponjosos que crecen".

Y cómo no, no podían faltar referencias a los Simpsons en una circunstancia como ésta, aludiendo a la broma de los dinosaurios: "Sí, sumérgelo en agua, como cuando Homer activa el aspersor de incendios en la tienda del adivino y las cabezas encogidas se hidratan", respondió un usuario al protagonista de esta historia, cuya identidad se desconoce.

