Jia Jia cumple 37 años y se convierte en el panda más viejo del mundo

Esta madrugada, Jia Jia, el oso panda más famoso y querido del mundo, ha cumplido 37 años. Se encuentra en elde Hong Kong, donde le han organizado una pequeña fiesta de cumpleaños. Y es que, este no es un cumpleaños cualquiera: se ha convertido en el oso panda en cautividad más viejo del mundo. Puede parecer que 37 años no son muchos, pero si lo comparáramos con un ser humano, tendría alrededor de. Para celebrarlo, le han hecho una tarta gigante a base de hielo y vegetales, aunque parece que no le ha gustado mucho, ya que se ha ido directamente a por el conocido bambú. La esperanza de vida de un oso panda suele rondar los 18-20 años en libertad, y los 30 en cautividad. Hasta ahora, el panda con el récord de edad fue, un oso que nació en 1962 y murió en 1999 a la edad de 36 años. Ahora, Jia Jia, no sólo hereda el récord, sino que encima lo ha superado.

