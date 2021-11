Un husky confundido escucha truenos por primera vez en su vida

Este valiente husky se encontraba en el exterior de su casa durante una tormenta de truenos, rayos y relámpagos, cuando un trueno le pilló de improvisto.

Natalie Edis, recepcionista dental, de 36 años, de Doncaster (South Yorkshire, Reino Unido), dejó salir a su perro Shadow pasadas de las 10 de la noche.

Al principio, Natalie dudó si dejar a Shadow fuera por si la tormenta lo asustaba, pero como no mostraba signos de miedo lo dejó salir.

Mientras estaba fuera, cayó un enorme rayo seguido de un estruendoso trueno que dejó al can completamente confundido, mirando de un lado hacia otro como si no supiera por dónde le viene el sonido.

"No se que es mas gracioso la reacción de los perros o la persona que graba la risa contagiosa", escribió un usuario en un comentario al vídeo en YouTube.

"Amigo, me encantan los perros huskies cuando están confundidos. Pero crees que lo entenderán más tarde. Yo si estoy confundido y no lo entiendo más tarde, me molesta para siempre ¿Cómo crees que los animales lo superan?", se preguntaba otro usuario.

VER MÁS: ¡Transformado en jirafa!