Un hombre salta a un estanque y lucha contra un cocodrilo aligátor para salvar a su cachorro

Un estadounidense se enfrentó cuerpo a cuerpo con un caimán en la localidad de Holiday, en el estado de Florida, para rescatar a su perro de ocho meses de las fauces del reptil, informa la cadena ABC.

Jake, el perro, siempre está feliz de recibir a los visitantes, incluso después de que un caimán intentó desayunarlo.

"Está mejorando. Hoy está lleno de saliva y vinagre ", dijo el propietario de Jake, Mike McCoy.

McCoy caminaba el martes por el laboratorio de chocolate de 8 meses cerca del estanque justo detrás de la escuela secundaria Paul R. Smith en Holiday.

Dice que de la nada un cocodrilo saltó del agua y tiró a Jake hacia abajo. "Estaba en la lista de muertos con ese viejo cocodrilo", dijo McCoy.

La maestra Kellie Mallon estaba mirando por la ventana desde el segundo piso y vio que todo estaba sucediendo.

"Anteriormente leí sobre mi entorno y los caimanes. Me acerqué, le miré con el pulgar y lo saqué del agua para que no pudiera llegar a ningún lado hasta que soltara al perro. Y mientras tanto, decidió, no lo tengo, te morderé ", dijo McCoy.

El dueño y el perro recibieron puntos de sutura, pero afortunadamente nada peor. La enfermera de la escuela incluso ayudó a vendar a Mike.