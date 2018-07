Grabó a dos perros siendo arrastrados a la perrera por sus dueñas y la historia te cabreará y emocionará muchísimo

Ann Flores estaba visitando recientemente el refugio de animales de Harris County, en Houston, Texas, cuando vio como una mujer estaba arrastrando literalmente a su perro desde el aparcamiento a la puerta del refugio. Saco la camara para grabar lo que estaba viendo cuando desgraciadamente había una segunda mujer haciendo exactamente lo mismo con otro perro.

La mujer tomó las fotos de Truman y Mandi mientras los iban a dejar al refugio y como si supieran que serían dejados en el lugar por sus dueños se tiraron al suelo y terminaron siendo arrastrados, señala The Dodo.

"Uno se echó sobre su espalda y se dio vuelta. Era como si dijera 'por favor no me lleven aquí’", dijo la mujer, la que agregó que "tiraban, pero los perros no se movían. No querían entrar allí".

Flores envió el vídeo a Harris County Animal Volunteers, que trabajan reubicando a perros y gatos del refugio. La petición para ayudar a estos perros abandonados funcionó, y Truman y Mandi ya han encontrado nuevos humanos.