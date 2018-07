Erica Lillard es una joven de Athens, Georgia , de 23 años que trabaja como niñera y que tiene una mascota de lo más adorable. Un pequeño conejo llamado Tokki.

Lillard con su conejo | Erica Lillard

Tokki lleva con Lillard sólo dos semanas y es muy pequeño todavía.

Tokki el conejo | Erica Lillard

Recientemente subió este vídeo que acumula más de 100.000 retuits.

Tokki intenta meterse en la bañera con Lillard pero esta no le deja. Explico que no le dejaba porque los conejos no se dan baños y se asean como los gatos lamiéndose.