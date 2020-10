Una gata inunda la casa de su dueña y después no se arrepiente de nada

Una traviesa gatita la lio pardisima al inundar el apartamente de su dueña después de dejar abierta la llave del lavabo.

Jasmin Stork, de 26 años, compartió en twitter un video de Amber, su gata, abriendo el grifo del lavabo de su baño y dejándolo abierto durante 30 minutos, algo que causó daños de miles de libras esterlinas.

La afectada, quien vive con su novio en Kingston-upon-Hull, Reino Unido, comentó en entrevista a The Sub que su gata no parecía mostrar remordimiento alguno después de destrozar su hogar.

Al volver a casa, Stork lo vio todo inundado y encontró a su gata en la puerta de la cocina "golpeando alegremente sus patas en el agua como si fuera una gran diversión". La joven enseguida se percató de lo que había pasado y sus sospechas se corroboraron cuando vio el grifo abierto en el baño y el agua desbordándose.

Antes de aquel día, Stork había grabado a su gata jugando con el grifo y el tapón del lavabo cuando todavía no intuía lo peligroso que podía ser. El vídeo final que está sorprendiendo a todos es una combinación de aquella inocente grabación con las catastróficas imágenes de la inundación.

