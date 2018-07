Garfield, el gato sin hogar que es adoptado pero odia cada momento

Un hombre llamado Paul Tateosian estaba realizando la inspección de una casa vacía en Florida junto a un amigo cuando escucho maullar a un minino. El animal que se encontraba solo sin comida ni agua rechazó el mango que estos dos hombres intentaron darle. Pero este gatito no solo despreció el buen gesto sino que además lo hizo con muy mala leche. A Tateosian no le importó que fuera un gruñón y decidió adoptarlo. “En Florida, cocodrilos, halcones, águilas, búhos y serpientes pueden cazar a estos pequeños gatos en un abrir y cerrar de ojos, por lo que necesitaba una casa”, explica el inspector. El característico minino fue llamado Garfield y ahora convive felizmente con su nuevo dueño. Liopardo | Liopardo Garfield es un gato poco amigable que se encontraba solo en una casa vacía. Liopardo | Liopardo Dos hombres lo encontraron cuando fueron a realizar una inspección. Liopardo | Liopardo A pesar de los intentos por darle de comer este minino no cedió en ningún momento. Liopardo | Liopardo Garfield permaneció junto a los dos hombres durante toda la inspección. Liopardo | Liopardo A pesar de ser un poco gruñón uno de los dos hombres decidió adoptarlo. Liopardo | Liopardo