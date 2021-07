Un fotógrafo descubre una familia de ratones en su jardín y les construye esta casa de ensueño

Más información Los 55 perros más virales de Internet

En el fondo de un jardín de Sheffield, Reino Unido, vive en una casita de ensueño un diminuto ratón llamado George. Aunque parece el inicio de un cuento de hadas, esta entrañable historia es real y es de esas que superan la ficción. Ya te la contamos hace tiempo pero ahora volvemos a la carga con un nuevo vídeo adorable que se ha ha vuelto viral.

El protagonistas de nuestras historia es un fotógrafo había hecho una pequeña aldea para ratones salvajes que visitan su jardín en 2018. Simon Dell, de 46 años, construyó casas en miniatura de madera y un pueblo de fantasía que se asemeja al paisaje de una película.

"Estaba sacando fotos a los pájaros en el jardín de mi casa en Sheffield cuando vi algo moverse por el césped. Apunté con mi cámara al suelo y me di cuenta de que era un pequeño ratón", declaró en una entrevista a Bored Panda.

"Decidí construirle un lugar seguro en el jardín para que pudiera esconderse y yo dejarle algo de comer", ha señalado Simon que explica que “lo llamé George y le construí una pequeña casa con troncos y una caja".

Pronto llegaron más ratones y Simon amplió la construcción hasta convertirla en un pequeño pueblo, "puse cables electrificados en la valla del jardín para evitar que entraran gatos y además tengo un Jack Russell Terrier".

A lo largo de los años, Dell ha tomado muchas fotografías de George, Mildred, su bebé Mini y su familia en constante crecimiento. Comparte muchas de estas fotos en su página de Facebook llamada George the Mouse and the Log Pile House.

El último vídeo en volverse viral es el que puedes ver como principal en nuestra noticia y en el que se ve al pequeño George paseando, comiendo y correteando por las distintas casas que le ha construido Simon.