Familia se preocupa por la desaparición de su perro de 12 años pero regresa con una nota que lo explica todo

perrucco1 | Liopardo

En Nueva Zelanda los dueños del perro pastor Louie, de 12 años de edad, estaban muy preocupados después de que desapareciera durante largas horas de una tarde. Pensaban que su mascota hubiese sufrido algún tipo de daño o accidente y estuviese perdido. Finalmente, varias horas después, Louie regresó a la casa de sus dueño. "Se veía tan agotado, y básicamente se había derrumbado. Nos preocupaba que alguien lo hubiera lastimado", relató Marolyn Diver, la hija de los dueños de Louie a The Dodo. En el collar de Louie había una nota colgada que explicaba donde había estado y porque volvía tan cansado a casa."Louie es el héroe del día", decía la nota, agregando que "me condujo a Maddy en apuros atrapado debajo de una pila de ramas. Saludos, Rob ". La nota era de un granjero vecino de la familia, quienes de inmediato lo llamaron para obtener más detalles de la historia de Louie. Louie había guiado a este granjero hasta su perra Maddy que se había quedado atrapada debajo de una pila de ramas que se le habían caído encima. Louie es amigo de Maddy y no había dudado en acudir a su rescate.

Publicidad