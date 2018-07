Estos dos perros se perdieron en el bosque y volvieron a casa de la forma más alucinante

Charlie y Theo, dos perros Schnauzer se perdieron por el bosque cuando su dueño, de 22 años, les perdió de vista debido a que había una niebla muy espesa. El joven llamó a sus padres y junto a voluntarios del pueblo, formaron un equipo de rescate para encontrar a los canes. Liopardo | Liopardo Después de estar mucho tiempo buscándolos sin ningún resultado, sus dueños decidieron cocinar su comida favorita, unas salchichas, en el lugar en el que les perdieron de vista y, para sorpresa de todos, los dos perros aparecieron. Liopardo | Liopardo "Cuando aparecieron, parecía un espejismo, no podía creerlo. Mi marido corrió a la cima de la colina para agarrarlos. Yo temblaba y lloraba... Los perros son hermosos y son parte de nuestra familia. Sería terrible no tenerlos con nosotros. Aman absolutamente las salchichas. Todos los domingos las comen de desayuno. Así que si algún alimento los iba a atraer, eran las salchichas. Uno de nuestros amigos averiguó con intuición el lugar donde estaban y empezamos la barbacoa allí. Es como el final feliz de una película. Charlie y Theo son padre e hijo así que ahora estamos bromeando que tenían un fin de semana de padre e hijo. Y no nos han dicho nada de lo que pasó. Supongo que lo que pasa en la aventura, se queda en la aventura".