Estos dos amigos hacen un adorable calendario para ayudar a los niños sin hogar

Buddy es un niño de tres años. Fue separado de sus padres, porque estos no estaban preparados para llevar adelante una crianza confiable, según la justicia. El niño fue acogido por sus abuelos, Sandi y Eric Swiridoff, quien le dieron una nueva vida. Liopardo | Liopardo Los primeros meses en su nueva casa no fueron todo lo sencillos que deberían. El pequeño tenía bastantes problemas para relacionarse y no terminaba de estar cómodo pero todo cambió con la aparición de Reagan, perro labradoodle que se convirtió en su mejor amigo. Liopardo | Liopardo Su abuela Sandi empezó a subir divertidas fotos de ambos a Instagram y ahora acumulan más de 100.000 seguidores Liopardo | Liopardo Ahora una editorial se ha interesado por su historia y van a publicar un libro con sus mejores fotos. Liopardo | Liopardo "El libro va más allá de lo que se ve en las redes. Incluye fotos nunca antes vistas, mostrando su relación desde la primera vez que se conocieron, hasta ahora, casi dos años después", explicó Sandi. Liopardo | Liopardo Además parte de los beneficios del libro irán a parar a una organización de niños sin hogar. Liopardo | Liopardo