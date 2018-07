Este pomerania dejó preñada a esta mastín. Su dueño flipó cuando vio al cachorro

Liopardo | Liopardo

Malachi Ferdinand vive con su madre y su hermana en Inglaterra. Juntos son los dueños de los dos perros protagonistas de esta curiosa historia viral. Bailey es un Chihuahua cruzada con pomerania bastante pequeño mientras que Coco es una mastín gigante. Esta familia se llevó una gran sorpresa hace cuatro años cuando de repente Coco se puso de parto en el salón de casa. No tenían ni idea de que estaba embarazada y no se podían imaginar quién era el padre. Coco dio a luz a un único cachorro y todo la familia supo inmediatamente que Bailey era el padre. Decidieron llamarlo Nemo y cuando lo llevaron al veterinario resultó que estaba perfectamente sano y no había ninguna complicación. Su aspecto era bastante parecido más parecido al de su madre pero el temperamento lo había heredado claramente de su padre. Ahora su historia se ha vuelto viral en Internet que está sorprendida por esta extraña mezcla de razas.