Este perro se vuelve loco de alegría al reunirse con su amo después de dos años

La sobrecogedora historia tuvo lugar en Estados Unidos, donde José Andaverde vivió el rencuentro más emotivo de su vida con su perro Chaos al que pensó haber perdido para siempre hace dos años. José adoptó a Chaos cuando este era un cachorro y entre ambos nació un vínculo de amistad. Pero tras un complicado divorcio José se vio forzado durante varios meses a vivir prácticamente en la indigencia. Aunque no quería separarse de su fiel amigo, en su situación no podía hacerse cargo de las necesidades de Chaos así que cedió su cuidado a un "amigo". Cuando su vida volvió a ser estable José intentó recuperar a su peludo amigo, pero la persona a la que se lo había dado no quiso devolvérselo. En abril de este año la suerte de ambos cambió, cuando un miembro del personal del refugio de animales Winnebago County, en Rockford, se topó con Chaos frente a su casa, abandonado. Chaos fue llevado al refugio y allí se dieron cuenta de que llevaba el chip de identificación y en el figuraban los datos de contacto de José Andaverde. Entonces, un funcionario del refugio llamó al número de José para avisarle de que su perro se encontraba en el condado de Winnebago en un refugio de animales. "¡¿Chaos?!", dijo José con entusiasmo y comenzó a llorar. "Me quedé sin habla y no podía dejar de sonreír. Simplemente no lo podía creer". Aquí podéis ver el vídeo del emotivo reencuentro, donde Chaos reconoce a su amo y se vuelve loco de alegría. El vídeo ha sido visto por más de un millón y medio de personas en Facebook.

Esta increíble experiencia ha animado a José a promulgar los beneficios de poner microchip a nuestras mascotas.