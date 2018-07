Este perro estaba a punto de morir congelado en una calle de Turquía hasta que ocurrió el milagro

En la ciudad de Giresun, Turquía, un perro callejero trata de mantener todo su calor corporal acurrucándose en el suelo. La nieve y el frío casi le obligan a hacerlo. Ni si quiera se mueve o huye ante la llegada de una persona, un hombre que agacha a su altura para acariciarlo y ofrecerle un poco de comida. En un momento dado, se puede apreciar que el hombre palpa al animal y se percata del frío que tiene y, sin pensárselo mucho, se quita la chaqueta y envuelve al perro con ella.

Bülent Kalpakçioglu, es un trabajador municipal en Giresun, y es el héroe. En unas declaraciones a The Dodo dijo que humildemente, el acto de compasión era lo menos que podía hacer para ayudar a otro ser. "Si no le hubiera dado mi chaqueta, me habría comido la conciencia". Liopardo | Liopardo Por su buena acción, Kalpakçioglu ha recibido un galardón de reconocimiento por el alcalde Kerim Aksu. "Con esta acción, nos dio una lección de humanidad", dijo el alcalde durante su discurso.