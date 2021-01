VÍDEO: Este perro es tan inteligente que se hace pis en el salón y él mismo lo limpia

En el vídeo podemos ver el asombroso momento en el que esta inteligente mascota limpia su propio desastre tras hacerse pis en el salón.

Su orgullosa dueña Zzal Onos asegura que ella no ha enseñado a su querido perro a limpiar su orina. Asegura que el perro ha aprendido solo y empezó a hacerlo cada vez que ella le regaña por hacerse pis en el salón.

"Al final nos quedamos sin trapos porque siempre se hace pis en casa. Le regañábamos y el parecía ponerse triste" señala Onos.

"Es un perro muy inteligente y me quiere mucho. Él no quiere que me enfade así que hace las cosas que se deben hacer para que yo esté contenta". Añade la dueña.

Zzal Onos, asegura que todo empezó hace unos meses cuando pilló a su perro intentado ocultar que se había hecho pis en casa. "Tiré un paño al suelo y le enseñé como limpiarlo apropiadamente. Creo que fue así como todo empezó". Sentencia Onos.

