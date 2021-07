Este perrito encontró al fin un hogar tras haber sido abandonado dos veces en un año

Tenía apenas 3 meses cuando Jaïden llegó al refugio 30 Millions d'Amis de la Tuilerie junto a su hermana, la primera semana de mayo. Este perrito de raza Malinois-Husky captó inmediatamente la atención de varias familias que se acercaban al refugio con el fin de dar un hogar a un perrito abandonado. Cinco días después de su llegada, fue adoptado.

Lamentablemente, en poco menos de un mes, el cachorro fue devuelto al refugio. La familia que lo había adoptado argumentó que no podían darle la atención que necesitaba puesto que sus jornadas laborales no se lo permitían. Como no podían pagar un educador, decidieron que la mejor opción era devolverlo.

Anne Puggioni, responsable del refugio, no podía explicarse la razón de este abandono: "Nos aseguramos sistemáticamente de conocer las familias adoptivas; nos aseguramos de que su decisión de adoptar se haya considerado cuidadosamente. Lamentablemente, no somos inmunes a cambios imprevisibles".

Por fortuna para el cachorro, a los diez días consiguió de nuevo una familia, y parecía que esta vez era la definitiva. En cuando vieron a Jaïden se enamoraron y desearon adoptarlo.

Reha Hutin, presidenta de la asociación, recuerda la responsabilidad que conlleva adoptar un animal para evitar que situaciones como esta se repitan: "¡Porque adoptar un animal es un compromiso de por vida! Es inconcebible que un animal, un ser vivo y sensible, sea considerado una mercancía. La adopción es un acto reflexivo y responsable; debe hacerse en un refugio donde todos puedan pedir consejo a los voluntarios que están allí para informarles".

La nueva mamá de Jaïden está encantada con él: "muerde mucho cuando está contento de vernos o cuando jugamos con él: puede estar loco, pero también muy tierno".

