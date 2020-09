Este perrito buscaba un hogar con un cártel por las calles de Lima y finalmente encontró una casa

Publicaron una foto en redes de un perrito en la calle de Lima, Perú, con un cártel que decía: "Hola me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de COVID-19 y no tengo a dónde ir. ¡No me ignores!",

Vendedores de la zona contaron que su dueña no pudo combatir el coronavirus y falleció dejando a Chester solo.

Nadie se atrevía a cogerlo por miedo a que tuviera el virus y pudiera contagiarlos, pero no solo eso, las personas además de ignorarlo, lo patearon tratándolo mal.

Afortunadamente apareció Huellas Felices que lo rescataron y cuidaron, brindándole amor y comprensión como hubiese hecho su dueña.

Esta historia se hizo viral, superando las 15.000 reproducciones.

Finalmente, Chester encontró una familia.

