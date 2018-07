Este padre hizo firmar a sus hijos un tronchante contrato antes de adoptar un perro

Todos los que tienen perro saben que son maravillosos pero que también son una gran responsabilidad, debes educarlos para que sean civilizados y cuidarlos bien para que nunca enfermen, limpiar su desechos y desastres… La carta en Inglés: Liopardo | Liopardo Muchos niños piensan que un perro es un juguete más, y que cuando se aburran pueden dejarlo de lado. Pero no es así, el perro te acompañará durante más de 15 años y deberás cuidarlo y sacarlo a pasear al menos dos veces al día durante el resto de su vida. Este inteligente padre ha redactado un riguroso contrato donde pone todas las condiciones que se deben cumplir para adoptar un perro. Aquí la tronchante y muy real carta traducida al castellano:'Podemos tener un perro si todos estamos de acuerdo en los siguientes términos: 1.- Papá nunca recogerá caca del perro. Jamás. Las cacas del perro serán recogidas, al menos, 3 veces por semana por los niños para satisfacción de Papá. 2.- El perro estará bien entrenado para hacer caca en el patio lateral. (Molaría en la valla de Bárbara). Todos los miembros de la familia están de acuerdo en que las cacas del perro no tolerarán en el césped delantero o trasero. 3.- El perro debe ser pequeño. No debe pesar más de 7 kilos. 4.- El perro no se perderá. En absoluto. 5.- El perro no babeará ni moqueará. Todas las partes acuerdan que esa clase de perros son asquerosos. 6.- El perro no arañará el suelo. A Papá no le interesa cómo se prevenga esto -uñas cortadas, botas para andar, cirugía para quitárselas, etc. Todas las partes acuerdan que el perro no debe arañar el suelo. 7.- Papá nunca tendrá que bañar al perro. Además, si Papá decide que el perro huele, un niño deberá lavarlo en menos de 24 horas. 8.- Si el perro produce cualquier desastre dentro de casa y no funcionan los productos de limpieza modernos, se autorizarán productos químicos nocivos en un esfuerzo para eliminar manchas y/o olores. 9.- Papá tendrá un veto sin restricciones sobre el nombre del perro. 10.- El perro no comerá comida orgánica, gourmet o especial de dieta para perros. Todas las partes acuerdan que la comida para perros de siempre está bien. 11.- Nunca se referirá al perro como si fuera un hijo o un hermano. Todas las partes acuerdan que el perro es un perro. 12.- El perro no estará incluido en la tarjeta de felicitación familiar de Navidad. Si apareciera, el perro no sería protagonista en la foto. 13.- Los niños prometen no dejar de querer nunca al perro ni aburrirse de él. Todas las partes acuerdan que el perro es responsabilidad de los niños para toda la vida. Admitido y acordado: Amy, Jessica, Casey y Samantha.' Este es el perro que adoptó la familia. Liopardo | Liopardo