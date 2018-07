Este orangután conoció por primera vez a una mujer como ella y lo que hizo dejó a todos impactados

Darci Miller sufrió quemaduras graves en medio de un accidente, en 2015. Desde entonces, se ha sometido a varias cirugías para recuperarse física y emocionalmente, reportó en un artículo Newsner. La situación ha causado que su ánimo suba y baje, así que salir de su casa diariamente le ayuda a mantenerse positiva, indicó este medio. El pasado 26 de julio la mujer visitó el Zoológico de Indianápolis con un amigo, alli se detuvieron a mirar al orangután Rocky, de 9 años, famoso por "imitar la voz humana". El especial encuentro está dando la vuelta al mundo después de que el primate mostrara interés en las cicatrices de Miller y el vendaje que cubría su cuello y hombro, tras una reciente cirugía.

El animal la señaló para que le mostrara sus heridas, y ella accedió. En un momento, incluso juntaron las manos a través de la vitrina que los separaba. "El orangután estaba completamente interesado en mis cicatrices y en ver mi reciente cirugía. Soy una sobreviviente de quemaduras y he estado arriba y abajo, pero este día particular me hizo sentir muy bien".